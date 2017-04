Franchement tout y est ! Des graphismes splendides, une jouabilité arcade mais pas trop car la maniabilité et la trajectoire à suivre sont assez réalistes, une sensation de vitesse bien présente, une météo dynamique, des parcours bien fun et un prix mini. Je n'ai pas pris autant mon pied sur un jeu de moto depuis Motoracer 2 ! Ca date ! Voici 2 courts extraits que j'ai réalisé.

posted the 04/17/2017 at 04:32 PM by ostream