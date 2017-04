Hello mes amis de Gamekyo ! J'espère que durant ce Week end de Pâque, vous n'avez pas fait la même chose que moi, c'est à dire passer votre temps sur Overwatch... Je suis toujours aussi addict !Et d'ailleurs, petite surprise : Alors que j'en avais complètement abandonné l'idée, voilà que d'un coup, PAF, je suis Platine sur Overwatch O_o !Je sais que certains arrivent à ce niveau facilement, mais ça fait des mois que j'étais bloqué en GOLD. Mais un Winstreak de 15 victoires (et 2 défaites) m'ont permis d'accéder à ce rang ^^ !Bref, j'avoue, c'est une petite satisfaction quand même, et pour ceux qui veulent le secret, ben... Communiquez et jouez en équipe. Le Soloqueue rend la tâche bien plus difficile sur PC.Sur console en revanche (PS4 comme Xbox One), je tombe sur assez peu d'équipe qui communiquent (surtout sur les serveurs européens) avec peu de coordination avant le niveau Platine voir Diamant, donc dans ce cas là, le Soloqueue est largement jouable (en plus, l'AIM assist sur McCree est vraiment pété, tout comme le tracking sur Sombra).Enfin bref! Quels sont vos rangs en Ranked par curiosité si vous jouez à Overwatch, en précisant votre plateforme ? Personnellement, je me demande si je peux arriver au stade Diamant, pour le fun...