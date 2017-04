On l'a pensé pour la Pro parce que C'EST NOTRE PROJEEEEEETTT!!!!

Allez, je reprends ce questionnement que j’ai lu sur l’excellent site de fanboys Sony PushSquare (vous inquiétez pas, je traîne aussi sur les sites de fanboys Microsoft et Nintendo - je bouffe à tous les rateliers, baby !).Bon, clairement, faut être honnête : jusqu’à présent, Sony n’a pas des masses mis en avant son concept de. Présenté presque en catimini, par le biais d’un vieux stream intimiste et soporifique incapable de montrer aux joueurs le bénéfice de l’upscale 4k (puisque ledit stream n’était qu’en HD), le nouveau modèle de PS4 semblerait presque embarrasser un Sony désireux de ne pas frustrer son immense base de joueurs deD’où un marketing très discret, des stocks clairement limités (en tous cas au début) et des jeuxassez obscurs. Par exemple, si on prend le cas de votre serviteur, je viens enfin de passer le cap de l’upgrade (ironiquement le jour du reveal des specs de la Scorpio, même si ça n’est pas lié), opérant un magnifique retour de veste, et ce pour une raison précise : leHeureux possesseur (comblé) de ce magnifique accessoire depuis Noël dernier, j’ai voulu mettre à jour ma console pour bénéficier de la VR Sony dans les meilleures conditions. Oui mais voilà : j’ai dû aller à la pêche aux informations ! Car niveau communication officielle, Sony ne nous dit rien hormis un laconique. Mais merde, how is it “” ? Qu’est-ce qui est amélioré, exactement ? Ben ça dépend des jeux, et là coco, faut que tu mènes l’enquête sur les sites de développeurs et sur les blogs de fans de PSVR pour apprendre, par exemple, que la résolution d’est améliorée, ainsi que quelques effets de lumière dans le cockpit, que la zone X deest traitée enpar la console avant d’être renvoyée dans le casque (ce qui affine l’image en dépit de la faible réso dudit casque), ou encore quebénéficie… Erf… De nouvelles ombres portées. Bref des infos, quoi ! Et qui permettent de motiver (ou pas) l’achat d’une PS4 Pro. Et donc, si j’ai changé de modèle, ce n’est clairement pas grâce à Sony - qui me l’a très mal vendue - mais bien grâce, auxet autresOr, regardez ce que fait Microsoft : oui, certes, sa machine défonce les specs de la PS4 PRO (un an après, c’est quand même le minimum) mais surtout,, il fait monter le buzz autours de specs sans même montrer (pour le moment) la bête en elle-même. Microsoft n’a absolument pas peur de laisser sur le carreau ses joueurs actuels de One (alors que quoi qu’on en pense, la base installée est solide - la One se vend plutôt bien) et je n’imagine pas un seul joueur de One blasé qui ne souhaiterait pas faire l’upgrade de sa bécane.et ne nous montrer que des images des meilleures versions possibles de ses jeux, même si ceux-ci tourneront dans des specs inférieurs sur One Vanille (à laen fait, puisqu’il a vraiment fallu être patient pour enfin voir ce que donnait la version WiiU tant Nintendo ne communiquait pas dessus). Donc quid de Sony ?Aujourd’hui, à ma connaissance, les jeux spécifiquement pensés pour lane sont pas clairement indiqués pour le consommateur : aucun macaron spécifique sur, par exemple. Il serait pourtant facile d’indiquer, comme on a pour les jeux PSVR (à savoir les bandeauxet), une mention du genreou quelque chose du genre. On a fait beaucoup de cas du fameux patch Pro de(patch qui en aurait déçu plus d’un, d’ailleurs) mais la boîte dans le commerce indique toujours simplement. Seule solution pour les joueurs de PRO : aller surpour trouver quel jeu bénéficie de quoi. C’est n’importe quoi, on devrait surligner au fluo ce genre de trucs sur les boîtes de jeu, faire de la pub, de la pédagogie, ne pas laisser les joueurs se démerder avec Internet façon Columbo.Dans le même ordre d’idées, on a eu la bonne surprise de voir apparaître un mode “boost” pour les jeux pré-Pro… génial sauf que là encore, faut vraiment aller chercher les infos. On te dit “ça peut améliorer le FPS”. Ah trop bien, mon rêve de jouer à Drive Club en 60 fps au lieu de 30 se… “Ah non non, quand c’est locké, c’est locké. C’est pas nous, c’est le développeur”. Ok, je peux comprendre ça mais alors quel jeu se… “Ben tu vois euh… Tomb Raider Definitive. Il tourne normalement en 60 fps mais en fait pas toujours. Ben là ce sera constant. Enfin, presque, quoi”. Ok…Regardez comment Microsoft vend l’équivalent de ce boost mode, pour sa Scorpio : en termes de comm’, c’est le jour et la nuit. Je pense qu’ils vont se déchaîner à l’E3. Et il va falloir que Sony arrête de s’excuser auprès des premiers acheteurs d’avoir sorti un modèle PRO…Imaginez, rêvons un peu. Présentation de God of War. On nous sort, sur scène, comme ça :Hurlements dans la salle. Les joueurs se touchent entre eux, ça transpire dans les rangs. Bon, d’accord, si on veut être plus réaliste, ressortez-nous… Mais quand même, un peu de show-off, quoi. Annoncez-nous un truc à laMerde, tu peux même faire un truc à la Macron et achever paret bam, tout le monde est content.Pour résumer : oui la PS4 Pro, mais elle aura eu aussi. Et on sait que, sur console tout particulièrement,sur des matos pas forcément aussi performants que d’autres. Que Sony arrête donc de rougir, qu’il embrasse totalementet qu’il multiplie les démos techniques à la Horizon, en précisant bien à chaque fois pourquoi l’expérience Pro sera meilleure. Le numéro d’équilibriste, c’est bien, mais là Microsoft s’apprête à. La concurrence, parfois, ça a du bon ! Alors envoyez-nous des jeux, bordel !