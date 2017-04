Je suis en manque de jeux à la Ridge Racer / Sega Rally, pourriez-vous m'indiquer un bon jeu de Rally ou autre? Pas trop exigeant si possible mais avec de bonnes sensations de conduite et pas trop dégueu techniquement. PS: Je n'ai pas accroché à Drive Club. Merci d'avance

posted the 04/17/2017 at 04:15 PM by mazeofgalious