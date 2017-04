Salut, Micromania propose jusqu'au 30 Avril une offre de reprise PS4 pour l'achat d'une PS4 Slim.En gros vous apportez votre PS4 Fat avec les câbles et la manette (n'oubliez pas le câble USB de la manette), vous ajoutez 50€ et vous repartez avec une PS4 Slim neuve + une manette supplémentaire donc un total de 2 manettes puisque dans le pack de votre PS4 Slim, il y a déjà une manette.Certains vendeurs ne sont pas encore au courant de cette offre et elle est bien nationale donc si jamais vous souhaitez en profiter, n'hésitez pas à bien insister si le vendeur vous dit qu'il faut ajouter 100€ au lieu de 50€ car je les ai appelé et c'est bien 50€ à ajouterBon moi en fin de journée, je vais chez eux remplacer mon Boing A-387 par un modèle plus petit et beaucoup plus silencieux