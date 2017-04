Premier gros projet de Bend studios, Days Gone me hype grave, pourquoi?- Open world dans un monde infesté de zombies (Freakers), étant fan de ces derniers, du caviar- Narration s'inspirant des prods de ND, notamment The Last Of Us, les maîtres quoi- héros biker faisant penser à Daryl Dixon de The Walking Dead- possibilité de piloter justement des bécanes (voitures aussi?) avec une gestion du réservoir d'essence- customisations d'armes et interactivité avec le décor- environnements variés avec des zones montagneuses, des forêts de pins etc qui se déroule en Amérique du Nord, le cadre me plait énormément!- personnalité des protagonistes qui serait apparemment très travaillée, les thèmes du jeu seraient l'espoir, le désespoir, la folie, l'amitié, l'amour etc- le jeu utilise l'UE4, surprenant pour un studio interne de SonyBref, j'ai vraiment hâte d'avoir une nouvelle demo a l'E3 avec pourquoi pas une date de sortie pour 2017, le jeu étant développé depuis 4 ans!Hype is real !