Je viens de terminer pokemon soleil : 30 h de jeu.



Tous les légendaires + tutélaires + ultra chimères.



Les + :



- Le jeu est sympa, le tour des îles permet des environnements 3D plus intéréssants que dans les épisodes précédents.



- Graphiquement j'ai aussi le sentiment que c'est l'épisode le + abouti.



- Le design des nouveaux pokemons est sympa.





Les - :



- La 3DS atteint son max avec de gros ralentissements en combats, et de grosses chutes de framerate en combat à 2 VS 2. La 3D est impossible.



- Ca papote tous les 2 mètres, résultat j'ai passé l'intégralité des textes ( ce qui ne m'a pas empêché de suivre l'histoire).



- Le gros côté naif de l'univers général.



- Pas de réelles grosses nouveautés quand on compare avec les 2 épisodes 3DS précédents.





Globalement, j'ai apprécié le jeu, cependant le côté naif de l'univers me gène, peut-être à cause de mon âge, ou tout simplement parce qu'on est habitué à autre chose sur PS4 et Xbox One.



Sauf grandes nouveautés dans la série, je ne pense pas me lancer dans les prochains jeux Pokemon sur 3DS ou Switch. Ce que j'aimerais :



- Intégrer les vraies voix des pokemons (jap ou anglais) comme pikachu.

- Des graphismes plus aboutis, détaillés.

- + de combats à 2 vs 2

- + d'exploration avec des environnements 3D plus grands

- Moins de blabla