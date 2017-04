Si vous avez la tête dans l'espace dans Everspace, vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'une mise a eu lieu, incluant le patch 0.7.



Dans cette update, les joueurs rencontreront les restes d'une étrange race extraterrestre connue sous le nom de "The Ancients". Les ruines construites avec une technologie avancée ajoutent des téléporteurs qui fonctionnent comme des raccourcis, laissant ainsi le joueur passer d'un endroit à l'autre plus rapidement. Les ruines contiennent également des Glyphes précieux, qui fonctionnent de manière similaire aux Sub-Routines précédemment introduite, mais avec des effets beaucoup plus fantastiques, affectant énormément le style de jeu. Obtenir ces Glyphes ne sera pas une tâche facile : les joueurs doivent d'abord affronter les mystérieux Anciens.



Une vue cockpit a également été ajoutée pour tous les vaisseaux. En plus des éléments existants du HUD, les joueurs pourront maintenant voir l'aperçu des dégâts des composants de leur vaisseau, ainsi que des informations sur les cibles verrouillées. Avec cet ajout, une option est également présente pour éteindre tous les éléments HUD en première personne pour une meilleure immersion.



Le Colonial Gunship, déjà mis à niveau dans les versions précédentes, se voit ajouter une nouvelle arme : une tourelle lance-missile. Cette puissante arme déclenche automatiquement des salves de puissants projectiles d'homing, mais a pour inconvénient d'avoir un temps de rechargement plus long entre les coups de feu.



Parallèlement à tous ces ajouts, cette mise à jour corrige les crashs occasionnels rencontrés sur Xbox One dans les stations coloniales récemment ajoutées et améliore considérablement la performance globale et la qualité visuelle du jeu.



Le jeu sortira officiellement dans sa version complète dès le 26 mai 2017.