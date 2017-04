Nier Automata a défaut d'enchainer rapidement les patchs pour corriger tout ses problèmes techniques ne perd pas de temps pour continuer les collabs et sortir des DLC payants.Le costume gratuit pour Gravity Rush 2 vient donc d'etre devoilé et sortira quelque part en AvrilDe plus des costumes de Nier Replicant seront dispo pour Nier Automata, cette fois-ci payant (1500yens) avec un mode Colisée ou on pourra meme affronter le CEO de Square et celui de Platinum (car c’est primordial). Dispo le 2 Mai.Up Trailers