Selon moi, la meilleur console portable de tout les tempsRien que les émulateurs déjà.. mais quelle tuerie !!! tout y passe à merveilleJ’arrête pas d’y jouer c'est un réel bonheur depuis des années..L’émulateur Neo Geo !!!Tout le catalogue de jeu PSone !!Et puis techniquement la PSP met encore aujourd'hui une raclé à la 3ds niveau graphisme c'est dingueLes jeux de combats..Les actions rpg de folie..Les jeux de plateforme aventureDes titres mythique comme Metal Gear ! God of War cette claque !Enfin bref j’en passe et des meilleurs..Pour moi la meilleur console portable jamais crééEt pour vous ?