La chaîne YouTube Vpro, spécialisée dans l'élaboration de documentaires en tout genre, s'est attaquée à Horizon Zero Dawn. Pendant un peu moins de 50 minutes, ce reportage s'intéresse à la création du jeu avec des interviews des développeurs, et même des extraits durant les séances de performance capture. Jusqu'ici, la vidéo n'était disponible qu'en langue néerlandaise, mais les auteurs ont ajouté des sous-titres anglais pour toucher une plus large audience.

Who likes this ?

posted the 04/17/2017 at 10:01 AM by gat