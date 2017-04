Source

Démarrage record pour Fast & Furious 8.Vin Diesel avait annoncé en février des suites jusqu'en 2021, et il pourra probablement s'avancer pour encore quelques autres épisodes vu le démarrage spectaculaire de Fast & Furious 8 (notre critique par ici) : dès sa sortie, la nouvelle aventure de Dom, Lettie et leurs amis super-héros a engrangé 532,5 millions de dollars dans le monde (dont 101 aux Etats-Unis et 190 en Chine) pour devenir le plus gros démarrage de tous les temps au box-office mondial.Une victoire pour Universal puisque Fast & Furious 8 domine le marché international dès sa sortie. Avec 432,3 millions de dollars de recettes à l'étranger en plus d'une centaine aux USA, le film de F. Gary Gray (Straight Outa Compton, Braquage à l'italienne) devient le plus gros démarrage de tous les temps au box-office international, devant Star Wars : Le Réveil de la Force (environ 529 millions), Jurassic World (525 millions) et Harry Potter et les Reliques de la mort - Partie 2 (483).Hollywood peut encore remercier la Chine : le film y a récolté 190 millions en trois jours, un autre record qui lui permet de rayonner sur le monde.Sur le territoire américain, c'est le deuxième meilleur démarrage de la franchise, derrière Fast & Furious 7 avec 147 millions en 2015. La facture a beau être plus salée pour le huitième épisode (environ 250 millions de budget sans compter la promo, nettement plus que les 190 millions du septième opus) et le démarrage américain, très loin des records (Le Réveil de la Force conserve largement sa première place avec près de 248 millions), le public a largement répondu à l'appel des bolides.A ce stade, le milliard n'est plus qu'une question de temps pour Fast & Furious 8. La seule interrogation étant de savoir s'il fera mieux que Fast & Furious 7, avec 1,516 milliards de recettes.De quoi réjouir les fans de la saga et exaspérer les autres, puisque la franchise est aussi adorée que détestée. Et le succès de Fast & Furious 8 ne risque pas de calmer le jeu.: https://www.ecranlarge.com/films/news/984330-fast-furious-8-entre-dans-l-histoire-avec-un-demarrage-record-devant-star-wars