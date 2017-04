Voici des Informations concernant le jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age :Square-Enix Japon a dévoilé des nouvelles images pour le jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age, révélant de nouveaux ajouts sur Ps4 qui n'étaient pas présents dans la version internationale sur Ps2.Plus particulièrement, il est maintenant possible d'avoir un personnage avec deux classes de travail simultanément, au lieu d'une seule dans la version internationale. Une fois qu'un personnage déverrouille "L Board Plus" sur la License Board, il est possible de sélectionner un deuxième travail en complément de ses capacités. Différentes combinaisons de travaux ont certainement des résultats intéressants.Une autre addition petite mais utile est celle d'une carte transparente en temps réel, qui peut être conjuguée à l'interface utilisateur lors de l'exploration. Enfin, en plus de la musique réorganisée pour l’occasion, 8 nouvelles pistes seront ajoutées sur Ps4, incluant les boss et la musique en explorant la carte. Pour rappel, le jeu sortira en France le 11 juillet prochain…Source : http://gematsu.com/2017/04/final-fantasy-xii-zodiac-age-screenshots