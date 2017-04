Jeu Fini

Dés son annonce sur PS4 et Vita I’Am Setsuna m’a direct fait de l’œil, mais son arrivée en occident sans trad et en demat uniquement (la double peine) a fait que je suis totalement passé a coté.Patché en FR depuis 2 mois et sorti en Français dans sa version boite jap sur Switch, j’ai décidé de me prendre cette version malgré le downgrade.- Bon scenario avec quelques bonnes révélations.- Bons persos (pas de gamine chouineuse ou de sorcière a gros boobs)- Belle DA sauf si on est allergique a la neige- OST somptueuse sauf si on est allergique au piano- Le système de combat qui traverse les ages- Trad FR qui garde en plus les noms japs contrairement a la trad US (Kiyo devient Aeterna, Yomi devient Nidr… wtf ?) .- Ce ptit truc mélancolique qui se dégage du jeu- Certains éléments de l'histoire mals expliqués/demandent trop a interprétation- Plus de décors différents n’auraient pas été du luxe- Pas de téléporteur dans les donjons pour revenir a l’entrée (plus de potions/ether ? t’as save comme un con devant le boss et tout les ennemis des etages en dessous ont re-pop ? Bah t’es un peu baisé)- Portage Switch techniquement moyenCe jeu pourrait vous plaire car I’Am Setsuna le copie sur énormément d’aspect que je ne dévoilerais pas, mais les idées reprises sont assez nombreuses (ce dont les devs ne se sont jamais cachés par ailleurs), sans évidement jamais atteindre le niveau du maitre. Néanmoins sauf si vous êtes allergique a la neige et au piano le jeu de Tokyo RPG Factory a tout pour vous faire passer un bon ptit moment avec ces personnages attachants, son histoire réussie et son battle system qui traverse les ages.malgré la DA « full hiver » ils auraient pu varier un peu plus les décors (notamment l’intérieur des donjons) et on sent que le background aurait pu être plus poussé, certains éléments de l’histoire reste tout de même assez obscures/sujet a interprétations quand ils ne sont pas carrément survolés.Quelques TP au bout des donjons auraient aussi été le bienvenu pour pas devoir se refaire tout le chemin inverse pour sortir si le boss est trop fort pour nous, grosse erreur de gamedesign surtout si on fait la connerie de save et qu’on a plus rien pour se soigner (ce qui a peu de chance d'arriver, mais vaut mieux être averti).Le jeu tourne donc a 30fps contre 60fps sur PS4/PC, avec de légers micro-freezes a de nombreux endroits ainsi que des petites saccades qui apparaissent lors des cutscenes lorsque vous passez des 3 personnages jouables a l’écran a l’équipe complète.D’ailleurs concernant les microfreezes je m’en suis jamais rendu compte avant d’arriver à la fin lorsque j'ai commencé a retourner un peu partout pour les quêtes annexes. Mais pour avoir recommencé une partie j’en ai aussi finalement bien dés l'arrivée sur la première ile, je ne comprends pas, etais-je aveugle (et DigitalFoundry aussi ?) ou bien mon jeu s'est pété en cours de route ? Étrange.Ah et notons cette Worldmap avec des dégradés dégueulasses ( cliquez ), les effets de lumières moins poussés que sur PS4/PC et le fait que le jeu soit moins joli sur petit ecran. Bref du travail assez bâclé de la part de Square surtout pour un "jeu PS2", j’aurais préféré un portage plus réussi qu’un mode Arene totalement osef.