Fiche Technique



Développeur : NanaOn-Sha

Éditeur : Sony

Genre : Jeux de Rythme

Plateforme : PS4

Prix : 14.99€ (11.99€ pour les membres PS+ en ce moment)

Gameplay

Graphismes

Bande Son

Difficulté

Scénario

Durée de Vie

Conclusion

Salut, ayant réussi à enfin le finir entièrement, je vous propose mon test de. Comme son nom l'indique, c'est undu jeu original sorti en 1997 sur. Il reprend donc tout le contenu du jeu original, en ajoutant des trophées (et même un platine) et un lifting HD.propose un gameplay qui reprend les bases d'un jeu de rythme classique, vous devez suivre les instructions à l'écran en appuyant sur les touches indiquées tout en ayant le bon timing.Les touches sont à effectuer en suivant le rythme des musiques, en apparence vous êtes obligé de faire ce que l'on vous demande pour réussir mais en réalité vous pouvez improviser et interpréter les musiques à votre façon si vous le souhaitez.Le gameplay est simple à comprendre et à prendre en mains mais très compliqué à maitriser car le timing demandé est parfois très précis et si vous souhaitez obtenir un meilleur score, vous serrez obligé d'improviser donc là ce n'est pas seulement votre skill qui sera mis à l'épreuve mais aussi votre imagination pour l'improvisation.Pour ce qui est du scoring, vous aurez 2 possibilités en fonction de votre note, si vous êtes dans leou, c'est tout bon pour vous, votre mission est accomplie et vous passez à la chanson suivante, si en revanche, vous êtes dans leou, c'est échoué, votre Rap est mauvais donc vous devrez recommencer la mission et essayer de faire mieux.Le jeu a subis un très joli lifting HD (pouvant aller jusque de la 4K sur), c'est beaucoup plus beau qu'à l'époque et ils ont bien pensé à gardé le coté cartoon/mignon du design qui rendait le jeu si attachant. Le seul hic c'est le fait que les cinématiques ne soient pas en plein écran contrairement aux phases de gameplay. Vous aurez le choix entre un mode d'affichage 4/3 et 16/9 donc vous pourrez jouer avec le ratio du jeu d'origine ou celui d'un jeu récent (plein écran) sans que cela n'altère la qualité d'image.L'OST est sympa, elle colle bien au coté cartoon du jeu et a même le don d'avoir quelques musiques qui resteront gravée à jamais dans votre mémoire. La première musique par exemple, m'a marquée depuis laet lorsque je l'ai refaite j'étais vraiment content de rejouer à ce jeu 20 ans après et de sortir des "" comme quand j'étais gamin.Le truc sympa avec les musiques du jeu c'est quelle varient en fonction de votre score, si vous êtes dans le, la musique sera normal, si en revanche vous tombez dans leou, la musique sera différente.est un jeu avec une difficulté bizarre, au début c'est assez simple et accessible, on prend plaisir à jouer en progressant dans le jeu et en ayant des musiques proposant plus de challenge sauf qu'au bout d'un moment et plus précisément à la 4ème musique, le jeu devient très dur.En fait il n'y a que cette musique qui est compliquée à faire car celles qui suivent ne sont pas aussi dures mais celle-la sérieux elle m'a fait péter un câble, j'ai même fini par ragequitter le jeu pendant une soirée mais j'ai fini par retourner dessus et la "Sainte Trinité FromSoftwaresque" m'a poussée à recommencer autant de fois qu'il l'a fallu pour y arriver et j'ai non seulement fini par y arriver mais en plus de ça j'ai platiné le jeu ().Une fois que vous aurez compris comment faire pour chaque missions, ça sera très simple mais avant d'en arriver à là, vous recommencerez surement plusieurs fois certaines musiques. à noter que le jeu propose 2 difficultés, Facile et Normal et que c'est seulement en mode Normal que certaines musiques posent problème. En Facile vous n'aurez accès qu'aux 3 premières musiques du jeu donc si vous souhaitez le finir, vous n'aurez pas d'autres choix que de le faire en mode Normal.Je prépare d'ailleurs des vidéos sur le jeu donc je vous montrerez comment réussir à obtenirsur les missions et même sur cette maudite mission 4.Vous incarnez, un jeune rappeur amoureux de, vous devrez faire face à divers situations le tout en musique pour parvenir à vos fins, apprendre le Kung Fu, passer votre permis de conduire etc... tout est bon pour rapper dans ce jeu et les musiques et leurs paroles auront toujours un rapport avec ce que vous devez faire.n'est pas très long, il propose 6 musiques au total, la première fois vous mettrez surement du temps à les faire à cause de la difficulté de la 4ème mais sans ça le jeu se fini assez rapidement. C'est un peu dommage car le jeu est vraiment amusant et on aurait aimé qu'il y ait au moins une dizaine de musique.fera surement plaisir aux fans du jeu original (et à ceux qui ont très bien compris comment fonctionne son gameplay), personnellement j'y avais un peu joué à l'époque et ça m'a fait plaisir de le redécouvrir même si j'avoue avoir été un peu frustré par cette maudite poule dans la mission 4Si vous êtes fans de jeux de rythme, il se peut aussi qu'il vous plaise mais je vous conseil quand même de tester la démo gratuite avant sur lecar sa particularité et son Gameplay font qu'il peut vous plaire ou pas du-tout en fonction des jeux de rythme que vous aimez.Voici pour finir, quelques images et vidéos bonus sur le jeu et son univers.