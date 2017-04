Micro test n°3 et 4 de 2017Fast RMX est un jeu de course futuriste à l'instar des F-Zero , Wipeout , il emprunte aussi le système de couleur un peu façon Ikaruga , pour passer sur les turbo avec la bonne couleur d’énergie , pour pas voir son vaisseau ralentir subitement , mais au contraire accéléré , il faudra aussi récupérer des petites boules de turbo dissimulées dans le circuit , pour pouvoir allez encore + vite. Voilà en gros tout le principe du jeu , qui est assez réussi , beaucoup de circuits , jolie , et surtout très rapide , en 60 FPS constant , les musiques qui pulses.On regrettera quand même les adversaires subitement cheatés sur les 4 derniers championats , quelques soit la difficultés sélectionné(qui augmente aussi la vitesse à l'instar des Mario Kart ) , qui pourront vraiment agacé certaines fois.Fast RMX reste un bon cru , surtout pour les joueurs toujours en attente d'un éventuel F-Zero , même si celui-ci est forcément un bon cran en dessous des meilleurs jeux du genre.Les + :-Impression de vitesse-60 fps-Bonne réalisation-Certains circuits (une bonne moitié)-Système "Ikaruga" bien plaisant-Pas mal de circuitsLes - :-Certains circuits (l'autre moitié)-On fait vite le tour finalement-Les adversaire complètement cheatés sur les 4 derniers championnats-Mode online pas encore assez completSnipperclips est un jeu de réflexion , prévu pour jouer à plusieurs , même si il est jouable seul , car l'entraide et la réflexion de groupe est de mise.Des petits niveaux ,avec a chaque fois des objectifs bien différents pour en venir a bout : Réaliser une forme , mettre un ballon dans un panier de basket , faire passer un personnage dans un endroit précis ect... Le concept fait mouche dès le début , et on se prend rapidement au jeu , en rigolant ou se gueulant dessus ! On essaye pas mal de choses , c'est fun et bien pensé , bref c'est du bon , ajouté à ça 3 mini jeux très sympas , et on tiens un super titre multi-joueurs.Le seul soucis du jeu , et qui a beaucoup compté pour la note finale , c'est la durée de vie du jeu , une dizaine d'heures pour boucler les niveaux proposés , et une faible re-jouabilité ce ceux-ci. Dommage avec le double de niveaux j'aurais clairement pu mettre 2 points en +.Les + :-Fun a plusieurs-Un très bon concept-Réflexion et rigolades , et engueulades !-Les 3 mini jeuxLes - :-Inutile en solo-Trop faible durée de vieProchain Tests :Zelda , Persona 5 , Nier Automata...Test précédents :1: Dragon Quest 8 (DS) : 16/202: Nioh (PS4) : 17/203: Fast RMX (NS): 14.5/204: Snipperclips (NS): 14/20