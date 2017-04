Salut à tousVoili Voulou, depuis que je me suis vu offrir un magnifique pc portable gaming pour Noël par ma soeur (qui a justifier ça en disant que c'est parce qu'elle m'avait rien offert pendant 3 ans à Noêl + Anniversaires) , ma One prend méchamment la poussière et vu les specs embarqués de mon PC je joue la plupart du temps dessus aux multis qui sortent droite et à gauche. Je compte de toute façon bientôt me débarasser de ma console pour partir à 100% sur PC.Mon nouveau PC portable de gamingNéanmoins j'ai ces derniers temps une grosse envie de rattraper mon retard sur une serie First Party de MS, qui existe depuis aussi longtemps que la marque X-Box, je veux bien sûr parler de Halo.Une saga incontournable à mon sens mais que j'ai lâché en fait après la sortie de ODST en 2009 et dont je n'ai plus touché un seul épisode par la suite. En 2014 est sorti la compil Halo : The Master Chief Collection que j'ai bien l'intention de me procurer, ainsi que Halo Reach et Guardians. Néanmoins j'avais fui cette compil comme la peste lors de sa sortie car les critiques pleuvaient dessus, la plupart encensant la masse de contenu solo et multi présent dans la compil', d'autres soulignant qu'elle avait de gros défauts absolument immondes, parmi lesquels 100 go de requis sur le DD, un multi aux fraises (m'en fous j'y jouerais pas perso) et un remake Anniversary de Halo 2 plombé de clipping et des chutes de frame-rate.J'ai donc plusieurs questions, si certains pourraient m'aider vous aurez mon éternelle gratitude/- Le jeu à t-il toujours autant de problèmes au niveau frame-rate ?- Les problèmes d'Halo 2 anniversary ont-il été corrigés avec le temps ?- J'ai vu qu'ODST avait été offert fut un temps (épisode sans Master Chief mais qui a sa petite réput' auprès des fans), est-ce toujours le cas ou alors a t-il été mis à disposition séparement- Quelles sont globalement les améliorations apportés aux différents jeux de la saga dans cet compil' qui la rend incontournable ?Merci d'avance pour vos réponses et bone fin de journée