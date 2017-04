La réssurection d'un Point and Click légendaire:

Full throttle remastered

La ressurection d'un des meilleurs jeux de Plate-forme de la first X-Box: Voodoo Vince Remastered

La Compilaton Diney de jeux NES : Disney's Afternoon Collection

Le Remake d'un grand classique de la Master System : Wonderboy's 3 : Dragon's Trap

Le jeu qui rend hommage aux classiques du J-RPG : Cosmic Star Heroine

Conclusion

Salut à tousAprès un mois de Mars complètement hallucinant niveau rythme de sorties et un début d'Avril qui a surtout vu débarquer le J-RPG le plus attendu entre tous, Persona 5, nous voila fin prêt à entamer une semaine qui semble réellement être placé sous le signe de la nostalgie, voyez par vous même les amis.....Un remastered diront certains, c'est le pire mal dont souffre le JV, omniprésent sur cette gen pour combler des plannings de sorties qui ont des trous abyssaux et pour renforcer des Line-up d'une pauvreté sans égale. Sauf que pour celui-ci on peut faire une belle exception et que contrairement aux remasters habituels, qui sont des rehash de merde de jeux sortis sur 360 et PS3, il s'agit ici d'un jeu qui à plus de 20 ans et qui n'a jamais été réedité auparavantFull Throttle était un Point and Click Atypique déjà à son époque, son histoire tournant autour d'un gang de motards et ou vous incarnez le chef du dit-gang. Remaster encore une fois pris en charge par le studio de Tim Schaffer, Double Fine, qui a déjà procédé à la remasterisation de Day of The tentacle et Grim Fandango. Mais ces deux jeux je les ai déjà fini tandis que Full Throttle j'y ai jamais touché, donc Day One pour moiSortie le 18, soit dans deux jours sur PC, PS4 et Vita, un ptit trailer pour finirEncore un putain de Remastered diront certains, et je ne peux leur donner tort, mais ce jeu est excellent et n'a jamais rencontré son succès sur sa console d'origine, comme pas mal de jeux sur cette dernière d'ailleurs c'est pas le seul qu'on pourrait citer.Dans Voodoo Vince on incarne Vince, une poupée Vaudou, qui part à la recherche de sa propriétaire, Madame Charmaine, qui a été kidnappé par un vilain avec des intentions de dominer le monde.Le jeu est un Plate-former 3D tout ce qu'il y a de plus classique avec des mondes ouvertes assez gros façon Mario 64, des tonnes d'objets à ramasser et des pouvoirs à débloquer, dans un jeu ou le seul moyen de blesser les ennemis est de s'infliger d'abord des dégâts avant de les reporter sur les adversaires.Très beau à l'époque bourré d'humour et avec une bonne durée de vie, ce jeu fait partie de ceux qui aurait mérité de cartonner mais n'a pas su trouver son public, le jeu ayant été occulté dans son marketing par Blinx The Time Sweeper. Bizarre de voir que ayant le choix de ressuciter un jeu de la First X-Box, Spencer ait choisi celui-ci en lieu et place de BlinxPrévu le 18 aussi dans deux jours également, sur PC et Xbox One, le petit trailer pour finirAh lalala, la NES, console mythique qui en aura converti beaucoup au marché du JV, le gros carton de Tendo pour l'époque qui a revitalisé un marché que Atari avait fait s'effondrer littéralement. Je ne vais pas refaire l'historique de cette console ici mais elle était blindé de hits et à vu la naissance de plusieurs grosses franchises du JV qui ont su perduré par la suite, comme Zelda ou Megaman.Une belle époque, ou le JV était un loisir plus "léger" allons-nous dire. Mais aussi et surtout une époque ou acheter un jeu disney voulait dire quelque chose, ou on avait un pur produit pour l'époque. Par ailleurs la plupart des jeux NES de Disney ont été signés Capcom à l'époque, les créateurs de Megaman et Street Fighter.Des jeux qui n'ont pas trop vieilli niveau gameplay mais paye tes prix sérieux,sans compter que brancher une NES à une télé HD de nos jours veut dire accélérer le Glaucome et devenir aveugle avant l'heure. D'ou cette réedition je suppose, qui permettra aux nostalgiques comme moi de tâter ces jeux à moindre coup et sans se cramer la rétine.Mais ces jeux quels sont-ils, me demandez-vous et ben on y vient. 6 jeux sont inclus dans cette compil et pas des moindres :- Duck Tales ou la Bande à Picsou comme vous préférez- Duck Tales 2- Darkwing Duck (Myster Mask) dont vous pouvez retrouver un excellent test de @Docteurdeggmann à cette adresse - Chip'n Dale 1 et 2 (Tic et Tac quoi, les rangers du risque)- Et pour finir Talespin a.k.a Baloo pour les fr.Bref du gros lourd la plupart de ces jeux sont reconnus comme de grands classiques de la NES et Hormis Duck Tales 1, qui a eu droit à un excellent Remake en 2013, jamais aucun ne s'est vu réedité de quelque manière que ce soitPrévu également le 18 (paye ton embouteillage) sur PS4, One et PC. et là on peut sentir une subtile ironie sur le fait que ces jeux soit orginaires des consoles tendo mais que la Switch n'y a pas le droit. Petit trailer pour finir comme d'habCe jeu ne fait malheureusement pas partie de mon enfance et je l'ai découvert très tard, ayant commencé les JV sur la gen 16 bits. Mais même après l'avoir fait il y a quelques années ce jeu n'avait pas franchement vieilli. Un Metroïdvania pur jus, voila ce qu'était Wonderboy 3, le tout enveloppé dans un vrai monde qui vit, franchement j'ai bien aimé le faire. Mais surtout Wonderboy 3, comme tous les Metroïdvania est un jeu qui encore aujourd'hui à un gameplay d'actualité et cela alors qu'il est sorti il y a plus de 25 ans.Ce Remake à été fait par des vrais passionnés, de purs fans de cet épisode et ça se voit très clairement, car leur projet à eu une génèse hallucinante. Voulant faire un remake de ce jeu ils ont fait leur démo et l'ont présenté au créateur de la saga, qui l'a approuvé et à convaincu Sega de leur lâcher les droits. Et on comprend vite pourquoi. Du nouveau Style graphique, qui est enchanteur au possible (même si j'aurais préféré un style 2.5d à la Trine) avec un design BD très assumé, le jeu semble rendre hommage de la meilleure des façons possibles à ce hit, un peu comme Wayforward avait sur le faire avec le remake de Duck Tales.Ce jeu sera de sortie le 18 également (Bordel checkez les plannings les gens un peu) sur PS4, One, Switch et PC. Petit trailer pour finirUn jeu déjà sortie sur PC cette semaine mais qui atterrira sur la PS4 le 18 (Putain encorehainsaw: )Crée par les mecs qui ont balancé quelques un des RPG indés les plus old-schools jamais crées, Zeboyd Games (qui ont notamment à leur actif Cthulhu saves the World et Breath of Death VII), ce projet fut long à sortir mais ça en valait la peine.Enrobé dans une très belle robe de Pixel-Art qui rappelle tour à tour les plus gros RPG de l'ère 16 bits et plus particulièrement les Phantasy Star (Univers et Esthétique) et autre Chrono Trigger (Taille des sprites animation de ces derniers), le jeu se pare d'un scénar' tout ce qu'il y a de plus correct et d'un bon système de combat. Si vous avez aimé les J-RPG de l'époque du début des années 90 alors ce jeu va clairement vous intéresser. Dsl de pas m'étendre plus mais cet article commence à devenir long.Sortie sur PS4 ce mardi et plus tard sur PS Vita, déjà dispo sur Steam au prix de lancement de 12 euros.: Eh ben c'est une belle semaine qui se profile pour les joueurs nostalgiques du "bon vieux temps". Si on ajoute à tout ça la sortie de Yooka Laylee, la semaine dernière, ainsi que celle, plus confidentielle de, il souffle clairement un air de 90's sur l'industrie sur la semaine à venir. Tout le monde en sort gagnant, comme qui dirait