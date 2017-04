Bon derrière ce titre racoleur, je viens de voir que Kamino ainsi que le Jedi Starfighter (épisode 2) étaient confirmés, bordel de merde, plus que le Naboo Starfighter du 1 et Coruscant/Géonosis et je mouille à fondEn contenu on en a déjà pas mal là si celui du I est de retour! On dois facile être dans la quinzaine de planète pour le coup