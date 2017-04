Voici une Information autour de la Xbox Scorpio :Andrew Goossen précise que l’objectif avec la prochaine Xbox est de minimiser le travail nécessaire des développeurs pour montrer le pouvoir de la console dans leurs jeux, de monter une qualité véritablement 4K. Il a ensuite déclaré que certains des jeux Xbox One qui fonctionnent actuellement à 900P devraient fonctionner correctement à 2160P, ou 4K, sur Xbox Scorpio avec un port day one. D'autres jeux n’auront pas besoin de plus de travail pour y arriver. Cependant, pour certains jeux, il y aura effectivement un travail supplémentaire à fournir pour y arriver. Les utilisateurs pourront cependant choisir lorsqu’il joue à un jeu sur Xbox Scorpio s'ils préfèrent utiliser le mode performance ou qualité. Pour rappel, les détails sur la Xbox Scorpio seront dévoilés durant l’E3 2017…Source : http://wccftech.com/microsoft-easy-to-showcase-scorpio-power/

posted the 04/16/2017 at 10:18 AM by link49