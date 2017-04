Goku et C-17 se rencontrent pour la première fois ! Quel sera le résultat de cette tentative de recrutement !? Goku part retrouver C-17 afin de le recruter en tant que membre de l'équipe pour le Tournoi du Pouvoir. C-17 vit désormais comme garde forestier dans une réserve naturelle, et sa réponse est... ?!(Traduction DB-Z.com)

posted the 04/16/2017 at 09:48 AM by diablass59