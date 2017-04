Décidément la foire du trône 2017 c'est limite Destination finale 3, avec des accidents très graves qui se sont accumulés il y a quelques jours et ce n'est vraiment pas très bon pour l'image de la foire déjà très critiquée sur sa sécurité ou sur sa fréquentation (beaucoup de bagarre ou d'agression surtout la nuit du moins pour les autres années).Une jeune fille qui testait l’attraction de la tyrolienne L’Adrénaline, à 50 mètres de hauteur, s’est retrouvée, à pleine vitesse, suspendue par les pieds la tête dans le vide et frôlant les installations environnantes.Toutes les attaches qui la retenaient ont cédé, sauf celle à ses pieds. Dans les va-et-vient de la machine, le corps de la jeune femme a frôlé durant de longues minutes une estrade à plusieurs reprises. Elle s’en est sortie miraculeusement indemne.Le manège sera démonté "au plus vite" a réagi La direction de la Foire du Trône qui évoque une "erreur humaine". En avril 2014 déjà, à la Foire du Trône, un jeune homme avait perdu son orteil et avait été victime d’une fracture ouverte du tibia dans une nacelle de l’Insider.Voici la vidéo choquante qui va vous dégouter des attractions à sensation forte de la Foire du Trône :Et comme tout ceci ne suffit pas un autre accident arrive quelques jours à peine.Selon Le Parisien, une plainte a été déposée par une autre jeune fille, une adolescente de 13 ans, blessée dans un manège appelé Tagada. Les faits remontent au 3 avril : l'adolescente, secouée dans un manège dans lequel on n'est pas attaché, s'est cogné la tête, est tombée et s'est luxé l'épaule.La jeune fille reproche notamment au forain d'avoir refusé d'arrêter le manège quand elle l'a demandé, en détresse, et d'avoir rigolé d'elle.Vous êtes prévenue à vos risques et périls à la Foire du Trône.