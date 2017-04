Voici une Information autour des Figurines Amiibo :Pour accompagner la sortie du jeu Fire Emblem Echoes, Nintendo commercialisera deux Figurines Amiibo à l’effigie des deux Héros.Nintendo continue de fêter les 30 ans de la Saga The Legend of Zelda avec trois Figurines Amiibo. Elles débloqueront également des Bonus dans le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild.Ces six Figurines Amiibo marqueront normalement la fin de la Série Super Smash Bros. A moins que d’autres sortent en même temps que la possible version Nintendo Switch du jeu.Nintendo sortira trois Figurines Amiibo à la sortie du jeu Splatoon 2 sur Nintendo Switch.Enfin, pour marquer la sortie du jeu Hey! Pikmin sur 3DS, une Figurine Amiibo sera commercialisée…Source : member15179.html