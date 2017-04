Si vous êtes resté sagement chez vous en ce samedi soir, vous avez sûrement dévoré le trailer de Star Wars Battlefront II diffusé lors de la Star Wars Celebration. Il est désormais temps de nous intéresser de plus près au jeu, avec une flopée d'informations sur la campagne solo et le multijoueur.





Voici pour commencer le synopsis officiel de Battlefront II :

Vous incarnerez Iden Versio, le commandant de l'escouade Inferno, une unité des forces spéciales de l'Empire galactique. Après avoir assisté à la destruction de l'Étoile de la Mort, l'escouade d'Iden embarque pour une odyssée extraordinaire faite de vengeance, de trahison et de rédemption qui s'étend sur les 30 années entre Star Wars™: Le Retour du Jedi™ et Star Wars™: Le Réveil de la Force™. En route, ils rencontreront les plus grands personnages de Star Wars . Vous pourrez incarner un grand nombre de ces héros bien-aimés dans une aventure qui vous mènera sur d'incroyables planètes, avec d'imposants paysages inédits.

Comme vous l'aurez compris, l'histoire est donc canonique, un choix qui témoigne visiblement de la confiance d'EA dans son produit, et par extension celle de Disney.

MULTIJOUEUR :

*En plus d'Iden, vous retrouvez notamment les personnages suivants : Dark Maul, Yoda, Kylo Ren, Luke Skywalker, Rey, et d'autres issus des trois époques. Dans certains modes, vous pourrez même prendre part à des combats mettant en scène ces héros.

*Contrairement à Battlefield, et comme Battlefront 1, les parties accepteront jusqu'à 40 joueurs

*Il y aura un système de classes, une personnalisation poussée des pouvoirs, de multiples armes et diverses possibilités de modifications.

*Vous pourrez visiter des lieux connus tels que : Theed, Takodana, la base Starkiller, Yavin, Mos Eisley, Endor, Hoth etc.

*Les Tauntauns de Hoth pourront être utilisés par les joueurs.

BATAILLES SPATIALES :

*Et oui, on ne pourra pas dire que DICE n'a pas écouté les retours puisque les batailles spatiales font leur entrée dans Battlefront 2. Selon l'éditeur, elles seront scénarisées, les vaisseaux emblématiques à l'instar du Faucon Millennium et du X-Wing seront jouables, et elles accueilleront jusqu'à 24 joueurs.

COOPERATION :

*Vous pourrez appeler à la rescousse un ami pour faire équipe dans un mode coopératif split-screen hors ligne, qui permettra d'obtenir des récompenses, personnaliser les protagonistes et récolter des améliorations pour le multijoueur.

BONUS DE PRECOMMANDE :



Pour ceux qui envisagent une version dématérialisée, il est déjà possible d'acquérir une des deux versions dès maintenant sur le PlayStation Store.







EDITION STANDARD :



Elle est affichée à 69,99€ et vous aurez comme cadeaux :



Des skins de Star Wars : Les Derniers Jedi pour Kylo Ren et Rey

1 modification de pouvoir épique qui transforme le Faucon Millenium en celui de STAR WARS: LES DERNIERS JEDI

2 modifications de pouvoir épiques pour Rey afin de contrôler l'esprit de vos ennemis

2 modifications de pouvoir épiques pour Kylo Ren afin d'immobiliser et attirer vos adversaires grâce à la Force

1 modification de pouvoir épique pour un nouveau vaisseau de héros du Premier Ordre

Un thème Star Wars Battlefront 2







EDITION DELUXE SOLDAT D'ELITE :



Elle coûte 89,99€ et intègre plusieurs éléments :



Pack d'amélioration Officier d'élite : Blurrg-1120 + modification Poignée améliorée ; Pouvoir épique Commandement tactique

Pack d'amélioration Heavy metal : FWMB-10 “Megablaster” + modification Aération du canon ; Pouvoir épique Bouclier personnel

Pack d'amélioration Assaut blindé : CR-2 + modification Gâchette ; Pouvoir épique Grenade

Pack d'amélioration Spécialiste maître : A280-CFE + modification Lunette ; Pouvoir épique Mine laser

Mais également des bonus de précommande identiques à la version standard :



Des skins de Star Wars : Les Derniers Jedi pour Kylo Ren et Rey

1 modification de pouvoir épique qui transforme le Faucon Millenium en celui de STAR WARS: LES DERNIERS JEDI

2 modifications de pouvoir épiques pour Rey afin de contrôler l'esprit de vos ennemis

2 modifications de pouvoir épiques pour Kylo Ren afin d'immobiliser et attirer vos adversaires grâce à la Force

1 modification de pouvoir épique pour un nouveau vaisseau de héros du Premier Ordre

Un thème Star Wars Battlefront 2





En outre, vous aurez accès au jeu dès le 14 novembre 2017.

SEASON PASS :

Star Wars Battlefront II aura t-il un season pass ? Peut-être, peut-être pas... Si nous donnons une réponse aussi évasive, c'est tout simplement que DICE et EA ne disent pas la même chose à ce propos.



D'après Bernd Diemer, directeur créatif du titre, il n'y en aura pas :

"Lorsque nous avons regardé la manière dont Battlefront a évolué au cours de sa vie, nous avons décidé, 'Vous savez quoi ? Pour ce type de jeux, les Seasons Pass ne sont pas les meilleurs choses. Nous devons l'enlever et trouver quelque chose de mieux.'

Pour lui, ajouter des cartes en les faisant payer peut scinder une communauté et il veut "éviter cela".



Toutefois, le studio suédois n'est pas le seul décisionnaire et l'avis d'EA pèse lourd dans la balance. Malheureusement, l'éditeur est resté très vague :

"Alors que nous ne sommes pas encore prêts à confirmer nos plans concernant les services en ligne, ce que nous pouvons dire est que nous avons clairement entendu les retours de la communauté Battlefront. Nous savons qu'ils veulent plus de profondeur, de progression, et plus de contenu. Donc nous nous concentrons pour offrir cela à Star Wars Battlefont II. Nous aurons plus d'informations à partager prochainement.

Et pour conclure, on ne s'en lasse pas... (j'annonce un Kylo Ren badass pour cet épisode VIII)