EA sont des fous sérieux, le jeu Star Wars Battlefront II en version Deluxe est à 89.99€ (Micromania l'a mis à 99.99€La jaquette est sublimeCette version proposera juste des skin en plus, je ne vois pas pourquoi mettre 40€ de plus pour du cosmétiques.Des skins de Star Wars : Les Derniers Jedi pour Kylo Ren et ReyUne modification de pouvoir épique qui transforme le Faucon Millenium en celui de STAR WARS: LES DERNIERS JEDIDeux modifications de pouvoir épiques pour Rey afin de contrôler l'esprit de vos ennemisDeux modifications de pouvoir épiques pour Kylo Ren afin d'immobiliser et attirer vos adversaires grâce à la ForceUne modification de pouvoir épique pour un nouveau vaisseau de héros du Premier OrdrePack d'amélioration Officier d'élite : Blurrg-1120 + modification Poignée améliorée ; Pouvoir épique Commandement tactiquePack d'amélioration Heavy metal : FWMB-10 "Megablaster" + modification Aération du canon ; Pouvoir épique Bouclier personnelPack d'amélioration Assaut blindé : CR-2 + modification Gâchette ; Pouvoir épique GrenadePack d'amélioration Spécialiste maître : A280-CFE + modification Lunette ; Pouvoir épique Mine laserLe jeu sortira le 17 novembre 2017 sur PS4, One et PC[MAJ] Je viens de voir que les futures map seront gratuitesN'oubliez pas, qu'en commandant en passant par les liens, je pourrais refaire des concours