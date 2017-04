Voici une Information concernant le jeu Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy :Il semblerait qu’en plus de l’Edition Standard, Activision sorte en Europe une Edition Limitée du jeu. Celle-ci contiendrait le jeu, ainsi qu'un Steelbook. Pour rappel, le jeu sera disponible, exclusivement normalement sur Ps4, chez nous le 30 juin prochain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=aab843cb4bd9c60428b7b97de991af91&t=1360804

Who likes this ?

posted the 04/15/2017 at 09:54 PM by link49