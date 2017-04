Je sais que l'on associe souvent les sticks arcades avec Street Fighter ou Tekken.Je vais bientôt au Japon et je vais récupérer sur place à sa sortie le 1er Juin le Stick Arcade Hori Tekken 7 pour PS4 (l'équivalent de 160€). Ce sera mon premier Stick Arcade. J'ai précommandé le Collector PS4, il m'attendra sagement chez moi, j'y jouerai à mon retour.Injustice 2 commence à m'intéresser et je voudrais savoir si ça peut le faire de jouer avec ce stick arcade ? Il y a peut être des personnes qui joue à Injustice 1 avec ce stick ?H.S : Pour Mortal Kombat, même question, est-ce une bonne combinaison avec ce Hori ?Seconde question H.S : Ou me conseillez vous d'acheter le stick arcade au Japon ? (duty free)Je sais que chez Yodobayashi, il suffit de montrer son passeport. Sinon les prix seront plus ou moins identiques partout, non? Que ce soit accessoires ou jeux video neuf, qui est le moins cher au Japon ?