N'ayant pas eu la clé pour la bêta, je pose la question à ceux qui ont reussi à l'avoir.Vous en pensez quoi? Physique? Dégâts? Son du moteur? Conduite? Graphisme? Framerate? Sensation de vitesse?...J'ai lu qu'il y avait pas mal de problèmes de serveurs, mais ça me surprend pas.Merci d'avance.

posted the 04/15/2017 at 07:58 PM by jenicris