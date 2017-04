Dès que j'ai vu le jeu, j'ai pensé à "l'esprit" bomberman !!

Vite compréhensible et du pure fun en multi.

Le jeu qui pourrait être parfait pour des soirée entre potes.



J'espère plus "d'item" pour que ce soit bien délirant et d'autre idée pour les décors, comme l'eau qui soulève le "plateau"



Avec un "petit" prix, je le sens bien ce jeu et vous ?