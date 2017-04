Mr. Shifty, jeu développé par Team Shifty et tiny Build, vous invite entrer dans la peau de Mr. Shifty qui doit infiltrer le bâtiment le plus sécurisé au monde et pour cela il va devoir user de ses poings et de son pouvoir de téléportation. Mr. Shifty est disponible sur l'eShop Nintendo Switch au prix de 14.99€ ! Sachez aussi que le jeu nécessite 3.9 Go d'espace disque, rien que ça. Sur ce, ne souhaitant pas vous gâcher le début du jeu, je vous propose de découvrir la mission n°2 intitulée Accès...





