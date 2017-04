Boum (c'est le cas de le dire vu tout ce qui se passe dans la vidéo), enfin :Cette mise en scène, ces graphismes... ça claque je trouve, vraiment hâte d'y jouer (j'ai tellement bien fait de ne pas avoir craqué sur le premier opus ces derniers mois) ! Plutôt cool d'incarner une méchante (membre de l'Inferno Squad), pour changer. Aussi, il a été confirmé que l'histoire sera canon, c'cool ça aussi. Le jeu sortira le 17 novembre sur les machines habituelles de la génération actuelle, à savoir PC, PlayStation 4 et Xbox One.

posted the 04/15/2017 at 06:45 PM by sebastian