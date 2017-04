Voici une Information autour du jeu Dragon Quest XI :Si l’on se base sur cette information parue sur le support en ligne de Square-Enix Japon, il faudra attendre le 29 juillet minimum pour avoir des informations sur la version Nintendo Switch. Le jeu sortant le 29 juillet sur 3DS et Ps4, cela voudrait dire qu’il faudra patienter pour connaitre la sortie du jeu sur la dernière console de Nintendo. Reste à savoir combien de temps après cette version sera disponible…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=233957571&postcount=431

posted the 04/15/2017 at 05:39 PM by link49