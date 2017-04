Sondage & questions

Habituellement, la fin d’année, qui fait place aux blockbusters tels que Fifa, Cod ou encore Battlefield, est ensuite suivie d’une période plus ou moins longue de flottement vidéoludique. En effet, le début d’année est souvent morose en jeux vidéo : les caisses sont vides, et les éditeurs ne voit pas cette période propice aux sorties de leurs petits bébés.



Et pourtant, 2017 semble prendre une tournure différente. Nous sommes en avril, et cela me semble être la période idéale pour jeter un coup d’œil dans le rétroviseur et voir également ce qui se profile dans les mois à venir. Sur le papier, 2017 semble être une année prometteuse, en voilà la preuve :



Janvier :

- Resident Evil VII

- Gravity Rush 2

- Yakuza Zero

- Tales Of Berseria



Février :

- Sniper Elite 4

- Nioh

- For Honor

- Halo Wars 2



Mars :

- Horizon Zero Dawn

- Tom Clancy's Ghost Recon : Wildlands

- The Legend of Zelda : Breath of the Wild

- Mass Effect Andromeda

- Styx : Shards of Darkness

- Nier : Automata

- Snake Pass



Avril :

- Persona 5

- Yooka-Laylee

- Outlast 2

- Arms



Mai :

- Prey

- The Surge

- Injustice 2

- Rime



Juin :

- Tekken 7

- Dirt 4

- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy



Juillet/Août :

- Agents of Mayhem

- Uncharted : The Lost Legacy

- La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre

- Splatoon 2



Septembre :

- Destiny 2

- Project Cars 2



Et en vrac, sans date mais annoncés pour 2017 :

- Gran Turismo Sport

- Spider Man

- Red Dead Redemption 2

- Crackdown 3

- Sea of Thieves

- State of Decay 2

- Forza Motorsport 7

- Need for Speed 2017

- Star Wars Battlefront 2

- PES 2018

- Fifa 2018

- COD WWII

- Metal Gear Survive

- Ace Combat 7

- Xenoblade 2

- Mario Odyssey

- Assasin's Creed Egypt (?)

...................



Voilà, alors je laisse là quelques pistes de réflexion :



Cette année 2017, vous la sentez bien ? Qu'est-ce qui vous tente ? Avez-vous des craintes concernant des éventuels reports ou déceptions concernant certains titres en particulier ?



Perso je trouve qu'on a eu 3 premiers mois de folie, j'espère que ça va perdurer ainsi. J'attends aussi l'E3 notamment du côté de Microsoft pour voir la gueule des jeux sur Scorpio et s'ils ont quelques surprises à nous "offrir".



J'ai omis de parler du hardware, avec l'arrivée en Mars de la Switch et en fin d'année du project Scorpio, je pense que ça pourra être traité dans un sujet différent.



J'ai sûrement oublié des titres, j'ai essayé de prendre les sorties principales mais si vous pensez qu'ils manquent des essentiels, dîtes-le moi !