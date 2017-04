Après le "gros" Teaser de 51 secondes, voici le petit teaser de 34 secondes en attendant 20h30.J'espère voir du gameplay et pas le Teaser de 34 secondes. Et avec l'annonce d'une version collector avec une belle statueAncien TeaserEn tout cas j'ai hâte voir les nouveautés que Battlefront 2 proposeraCarrie Fisher ne sera pas dans l'épisode IX"Il était probablement confus, car nous avons tout terminé dans l'Episode VIII, et Carrie est absolument phénoménale dans le film", dit Kennedy. "Nous sommes vraiment heureux d'avoir pu achever le tournage à l'été. Malheureusement, Carrie est décédée. À l'époque, nous avions bien avancé sur l'Episode IX dans nos pensées, même si nous n'avions pas encore écrit de script. Mais nous nous sommes regroupés et nous avons recommencé à zéro en janvier. Malheureusement, Carrie ne sera pas dans l'Episode IX."