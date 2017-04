Attendu comme le Messie,fait parler de lui via le compte Twitter de l'équipe à la charge du projet, ce qui est sûr c'est qu'ils ont l'air de bien s'amuser !Voici quelques clichés dont un gif mettant en scène, manipuler ce qui ressemble à une machette ce qui semble inquiéterAutre tweet, pourrions-nous chevaucher un cheval ? c'est ce qu' a l'air de faire en tout cas, la co-scénariste du jeu et l'une des auteurs de la sérieEt pour finir voilà un cliché de nos amisr en pleine séance de capture.Vous avez bien luNeil s'est empressé de corriger la jeune actrice par unrassurez-vous... à moins que ?

Je ne vais pas mentir, ma co-scénariste Halley Gross me fait peur.

Je ne me sens pas très à l'aise vis-à-vis de la facilité avec laquelle Shannon Woodward saisit cette machette.

posted the 04/15/2017 at 03:31 PM by joel9413