Voici des Images autour des Figurines Amiibo :Les trois sont à l’effigie de Link. Elles permettront de débloquer du contenu dans le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Ces Figurines Amiibo sortiront le 23 juin prochain. On passe ensuite à celles à l’effigie du jeu Splatoon 2 :Celles-ci sortiront en même temps que le jeu le 21 juillet prochain. Enfin, voici les deux prochaines Amiibo issues du jeu Fire Emblem Fates :Celles-ci sortiront également le 21 juillet 2017…Source : http://nintendoeverything.com/detailed-photos-of-the-upcoming-zelda-smash-bros-and-splatoon-amiibo/