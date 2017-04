Spoiler :



Mementos

Hello !Je me demande si je peux acheter Persona 5 sans avoir de remords. Je regarde actuellement un Let's Play d'un YouTuber américain (et j'aimerais bien en faire un mais chut !) et j'en suis au moment où (un lieu)entre en scène donc après le premier Palace. J'aime bien l'histoire et le système de combat mais j'ai une aversion pour tout ce qui est gestion de Persona, fusions ect... Je n'aime pas la Velvet Room (et ça se comprend, quel cauchemar de dialogues) et j'ai pas envie de passer à côté d'un gros côté du jeu (bon, je m'y forcerai un peu).Deuxième gros problème, j'ai une Switch à côté qui m'attend, qui attend des jeux surtout (Mario Kart 8 et NBA Playgrounds dans les prochaines semaines si tout se passe bien) et j'aurai adoré jouer à Persona 5 dessus. Mais Atlus ne l'entend pas de cette oreille... même si j'espère une hypothétique annonce surprise à l'E3 (gros believe ou analyse réfléchie, à vous de me le dire). En tout cas, ça m'énerverai beaucoup d'acheter Persona 5 sur PS4 et de le retrouver annoncé quelques semaines après à l'E3 sur ma console de prédilection.Enfin, dernière considération, j'ai un niveau d'anglais assez... normal, un peu au dessus de la moyenne (je suis en 3ème mais je pense avoir un assez bon niveau) et j'ai pas forcément envie de passer des heures à traduire certaines expressions. Vous pensez que ce sera suffisant (sur le Let's Play je comprend globalement tout).Bref, du coup, je peux devenir un kikoojap ou pas ?Merci de votre lecture, rendez-vous dans les commentaires.