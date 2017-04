ok ! la j'ai vraiment pris chère, mais apres toute une soirée de persévérance j'en suis arrivé à bout !C'est 3 boss sont vraiment rapides et imprévisibles, surtout les serpents qu'ils invoquent. C'est derniers font d'ailleurs énormement de dégat.Mais quel soulagement et fierté quand j'ai gagné! c'est juste indescriptible. Je comprend maintenant beaucoup mieux les fans des souls.Que la lune sanglante commence !sinon c'est quoi c'est histoires de vilsang et palesang sans trop de spoil ?