Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest X :Sqaure-Enix précise que ceux qui ont déjà la version Wii auront la version Nintendo Switch gratuitement. Les joueurs l'ayant acheté sur l’eShop auront un code et ceux ayant pris la version physique du jeu devront se déplacer dans une enseigne pour récupérer la version Nintendo Switch. Pour rappel, cette version sortira au Japon en fin d’année…Source : http://www.gonintendo.com/stories/278101-dragon-quest-x-wii-owners-can-get-the-switch-version-for-free

posted the 04/15/2017 at 12:06 PM by link49