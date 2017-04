Je sais pas si des gens jouent à ce jeu mais c'est juste un mauvais jeu.



Le scénario est grotesque, le gameplay a été totalement souillé en enlevant le meilleur de la tactique des fire emblem, on gagne plein d'items différents mais osef ca sert à rien...



Je suis au chapitre 6, et chaque combat se finit en 3 tours, c'est d'un ridicule... J'arrive même plus à enchainer 2 combats d'affilés tellement ca me soule.



Après dans le lot des rares points positifs, le chara design est juste magnifique, le fan service marche pas trop mal mais faut avoir jouer à tous les fire emblem pour connaitre tous les héros, et la musique est sympa...



Après si la démarche de Nintendo c'est de donner un apéritif dénué de toute tactique pour te "forcer" à acheter les jeux sur consoles nintendo c'est malin vu l'écart abyssale entre le jeu mobile et les jeux consoles, mais au sinon ca porte un peu préjudice à la saga je trouve. Ce jeu n'est pas un fire emblem.