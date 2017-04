Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Selon Citygroup, Nintendo lancerait en 2019 une nouvelle Nintendo Switch, à destination du public enfant, avec des matériaux et une conception plus robuste, tout en étant plus petite. Celle-ci serait nommée la Nintendo Switch Mini, à l'image de la Wii Mini par exemple. Reste à savoir si cela se confirmera dans deux ans ou pas…Source : http://gameranx.com/updates/id/103454/article/nintendo-switch-mini-coming-2019-says-analyst/

Who likes this ?

posted the 04/15/2017 at 09:27 AM by link49