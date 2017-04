Jeux vidéo

L’épisode du show hebdomadaire Around the Verse de Star Citizen est aujourd’hui consacré au Javelin. Le fer de lance de la flotte de l’United Empire of Earth (UEE) est visible dès 12min27, pour une dizaine de minutes savoureuses.



Le Javelin est une ode au perfectionnisme. Il s’agit d’un vaisseau lourdement armé, bien davantage que le porte aéronef Idriss (22min49). Divisé en trois sections entièrement accessibles, le Javelin abrite un important équipage totalement autonome. Le monstre est équipé d’un système de portes blindés capable d’isoler toute zone endommagée et limiter les dégâts.

Un soin du détail probablement expliqué par le rôle central du Javelin dans Squadron 42, l’épisode solo de Star Citizen.