Salut à tous, Je me permets de demander confimation sur un point technique aux propriétaires de 3DS Jap(ou 3DS XL Jap plus précisément). Concernant l'alimentation de la console, peut-on se servir d'un adaptateur secteur pour les 3DS européenne ou faut-il un adaptateur spécial? J'ai lu en effet qu'au Japon ils utilisent du 110 V alors que chez nous on a du 220V Merci d'avance.

posted the 04/15/2017 at 08:41 AM by spidergaylord