Résumé de l'épisode par ADN

La seconde saison de My Hero Academia a enfin repris sur ADN ! Dans ces nouveaux épisodes, nos jeunes apprentis héros sont donc de retour et se préparent à faire leurs preuves à l'approche du grand championnat sportif annuel de Yuei. C'est l'occasion rêvé pour eux de se faire remarquer par une agence de super-héros professionnels. Après une très bonne première saison, c'est avec plaisir que je vous invite à découvrir gratuitement et en VOstFR la suite de leurs aventures dans ce troisième épisode de la nouvelle saison de My Hero Academia...Lien de l'épisode qui sera disponible à partir de 11H :Le championnat démarre sur les chapeaux de roue avec l'épreuve de la course d'obstacles ! Les participants ont tout intérêt à ne pas dévoiler l'étendue de leurs pouvoirs d'entrée de jeu, afin de conserver un avantage pour la suite. Izuku l'a compris, sauf que dans son cas, c'est plus une question de survie. S'il utilise le One for All dès maintenant, il risque de se blesser et de ne plus être en état pour la suite. Il va donc falloir improviser, et parvenir à se qualifier sans utiliser son Alter !