Voici une Information autour de la Nintendo Switch :VgChartz a mis en ligne le Top monde à dater du 11 mars. A cause des nombreuses ruptures de stock, la Nintendo Switch passerait de 1.3 millions environ en première semaine, à 254 897 exemplaires vendus en deuxième semaine. On passe à quelques jeux :Tout d’abord, le jeu Horizon Zero Dawn dépasserait les 2 millions, en se vendant environ à 2 197 624 exemplaires au total.Le jeu NieR Automata profiterait de sa sortie occidentale pour dépasser les 400 000, 402 264 plus précisément.Le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch et WiiU approcherait les 2 millions, en se vendant à 1 823 710 exemplaires au total.Le jeu 1-2-Swtich se serait écoulé au total à 242 974 exemplaires.Enfin, le jeu Super Bomberman R se serait lui écoulé à 155 692 exemplaires dans le monde…Source : http://www.vgchartz.com/weekly/42806/Global/