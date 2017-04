annoncé lors d'un panel queoriginellement annoncé lors de la présentation Switch sortirait aussi sur Ps4 et que le, leur prochain RPG fantasy serait prévu sur les deux supports ;Ps4 et Switch, il n'y aura pas de jaloux pour les fans des licences de l'éditeur apparemment.L'information est quand même à prendre avec des pincettes, elle proviendrait d'un panel à la Sakuracon sponsorisé par Atlus, mais qui n'est relayé pour l'instant que sur Twitter, à voir si cela se confirme officiellement très prochainement.

posted the 04/15/2017 at 05:11 AM by raioh