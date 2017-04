Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Le développement du prochain jeu d’Hideo Kojima, Death Stranding, semble aller assez lentement, si on se fie à un de ses nouveaux tweets. Hideo Kojima a récemment signalé que, lorsqu’il continue l’écriture du script et de la conception du jeu, il écoute le dernier album de Low Roar. Avec le script et la conception du jeu actuellement encore en cours, il est fortement probable que le jeu Death Stranding ne sera pas prêt rapidement. La patience devrait être de mise….Source : http://segmentnext.com/2017/04/15/hideo-kojima-listens-low-roar-working-death-stranding/