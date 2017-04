Bonsoir à tous et à toutes.

Voici une petite liste de ce que je vends en Pal :

PlayStation 2 :



Dirge of Cerberus : Final Fantasy VII



Odin Sphere



Star Ocean III : Till the End of Time



Suikoden IV



Suikoden Tactics



Suikoden V



Valkyrie Profile : Silmeria



Wild Arms 3



Wild Arms 4



Wild Arms 5



PlayStation 3 :



Ar no Surge



Ar Tonelico Qoga



Atelier Rorona



Atelier Rorona Plus



Atelier Totori



Atelier Meruru



Atelier Ayesha



Atelier Escha & Logy



Atelier Shallie



Bayonetta (Collector)



Eternal Sonata



Kingdom Hearts 1.5 HD ReMix



Kingdom Hearts 2.5 HD ReMix



Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Collection



NieR Gestalt



Odin Sphere : Leifthrasir



Resonance of Fate



Shadow of the Damned



Tales of Symphonia/Graces (la compilation contient trois jeux)



Tales of Xillia 1 & 2 (la compilation contient deux jeux)



The Last of US : Game of the Year Édition



Valkyria Chronicles



PlayStation 4 :



Disgaea 5 (Collector)



Final Fantasy X & X-2 HD Remaster



Final Fantasy Type-0 HD (Collector)



Kingdom Hearts 2.8



Game Cube :



Beach Spikers



Crazy Taxi



Dragon Ball Z Budokai



Dragon Ball Z Budokai 2



Final Fantasy Crystal Chronicles



Fire Emblem : Path of Radiance



Phantasy Star Online 1 et 2



Phantasy Star Online 3 : Card Battle



PN 03



R:Racing (avec disque bonus Pac-Man)



Tales of Symphonia



Wii :



Fire Emblem : Radiant Dawn (sans notice)



Fragile Dreams



Monster Hunter Tri



Muramasa : The Demon Blade



Tales of Symphonia : Dawn of the New World



The Legend of Zelda : Twilight Princess



The Legend of Zelda : Skyward Sword



Xenoblade Chronicles

Bon et bien comme le titre le suggère, je compte vendre très prochainement de nombreux jeux surLa raison à ça ? Et bien sans vouloir trop rentrer dans les détails, j'ai eu pas mal de soucis dernièrement (notamment financiers et qui ne dépendent pas de ma volonté) qui vont m'obliger à me séparer de pas mal de matos. En gros, j'ai été obligé de payer des frais médicaux assez élevés (pas pour moi je vous rassure) avec mes frères et soeurs concernant ma mère et celle-ci n'était plus couverte par la CMU lors de son entrée à l'hôpital concernant des problèmes de santé assez graves qui fait qu'elle sera sous assistance respiratoire jusqu'à la fin de sa vie.Ajoutez à ça que je vais être obligé de déménager assez vite (entre mai et juin), vous comprendrez pourquoi je tente de me séparer de certains de mes biens les plus précieux, vu qu'actuellement je suis ruiné et que je n'ai pas les moyens de déménager actuellement.Donc pour revenir au sujet de l'article, je vends pas mal de jeux. Pour ceux qui se demanderaient si je vends uniquement du jeu Pal ou Import, ce sera en priorité du jeu Pal et uniquement sur les supports cités plus haut, car je garde mes jeux sur les supports non cités. Je ne vais pas tout lister, mais uniquement citer quelques titres, en précisant toutefois que je préfère être payé via Paypal en priorité, mais que j'accepte également les chèques.Bref vous l'aurez compris, bien qu'ayant la totalité des jeux cités également en Jap, ça m'embête de me séparer de certains de ces titres. Mais comme dit plus haut, je n'ai pas vraiment le choix. Là pour le mois d'avril, je n'aurais pas beaucoup de temps, mais je compte commencer à vendre dès début mai et je notifierais toutes les personnes intéressées via cet article le moment venu.