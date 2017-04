Dark Rose Valkyrie sortira exclusivement sur PS4 le 9 Juin en Europe .Pour rappel il s'agit d'un RPG d'Idea Factory ou on retrouve deux habitués de la serie Tales of, a savoir Takumi Miyajima au scenario et Kosuke Fujishima au charadesign, et dans lequel il faudra retrouver un traitre dans un monde submergé par un virus.