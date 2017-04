AMD pourrait avoir accidentellement révélé Halo 3 Anniversary pour PC / XBOX ONE pour ses nouveaux processeurs R5 lors d'un événement de lancement en Corée. Au cours de l'événement, AMD a présenté une vidéo pour son nouveau GPU grand public, RX Vega. Dans la vidéo, nous voyons également un artwork de Halo 3 parmi d'autres titres de PC.

posted the 04/14/2017 at 10:01 PM by diablo